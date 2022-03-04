عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر .. صور

سعر ومواصفات فيات
سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

تعتبر السيارة فيات 500 موديل 2022 واحدة من اصغر الاصدرات المقدمة من قبل الصانع الايطالي المخضرم، والابرز من فئة السيدان داخل السوق المصري، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب انظمة الحماية، ووسائل الرافاهية ايضا وبرامج دعم قائد المركبة.

txt

جديد بالسوق المصري .. من فئة الكابريو فيات X500 موديل 2022 |صور

txt

سعر ومواصفات فيات تيبو 2022 فى السوق المصرى

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 داخل السوق المصري.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر 

تصميم السيارة فيات 500 موديل 2022

 

تأتي السيارة فيات 500 موديل 2022 بحزمة من المصابيح الأمامية، مع اضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الأضلاع يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مفهوم ثنائي الأبواب عصري، وتقدم السيارة بنسبة طول بلغت 3546 مم، وبعرض يبلغ 1627 مم، و 1488 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 185 لتر.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر 

محرك السيارة فيات 500 موديل 2022 

 

تستمد السيارة فيات 500 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر 

استهلاك الوقود وتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022

 

تتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بـ 5.8 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر 

وسائل الحماية بالسيارة فيات 500 موديل 2022 

 

حصلت السيارة فيات 500 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 7 AIRBAGS، مع خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وحساسات ركن خلفية، ونظام التوازن الالكتروني ESP، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وزر تفعيل وايقاف المحرك. 

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر 

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك PANORAMAفيات 500 موديل 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 339,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك CABRIOفيات 500 موديل 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 379,900 جنيه.     

فيات عادل إمام فيات 500 موديل 2022 فيات 500 موديل 2022 أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 أسعار السيارة فيات 500

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

عيار 24 يقترب من 1000 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب قريبا| فيديو

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

يحتاج إلى جراحة عاجلة..اكتشاف 4 كُلى في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

ترشيحاتنا

الكهرباء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل.. فيديو

بعد جراحة عاجلة.. سامي مغاوري : دعاؤكم وحبكم كان أكبر داعم ليّا

لطلاب أولى إعدادي|وزير التعليم: يمكنكم مشاهدة شرح الدروس السابقة على هذه اللينكات

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة : يجب اعتماد قرارات تحمي المنشآت النووية

إنسانية لم تعرفها الحروب .. صلاح الدين الأيوبي وشهادة الصليبيين برحمته وتسامحه

وزير الإنتاج الحربي يتوجه غدا إلى السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية" بنقل الضيوف عبر الذهبيات النيلية

مصطفى قمر يطل على جمهوره مرتين في 2022

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

فيديو

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عمره أربعة قرون.. تداول صور لأكبر مسن في العالم.. ما الحقيقة؟

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ