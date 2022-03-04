سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر .. صور

تعتبر السيارة فيات 500 موديل 2022 واحدة من اصغر الاصدرات المقدمة من قبل الصانع الايطالي المخضرم، والابرز من فئة السيدان داخل السوق المصري، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب انظمة الحماية، ووسائل الرافاهية ايضا وبرامج دعم قائد المركبة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 داخل السوق المصري.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

تصميم السيارة فيات 500 موديل 2022

تأتي السيارة فيات 500 موديل 2022 بحزمة من المصابيح الأمامية، مع اضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الأضلاع يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مفهوم ثنائي الأبواب عصري، وتقدم السيارة بنسبة طول بلغت 3546 مم، وبعرض يبلغ 1627 مم، و 1488 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 185 لتر.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

محرك السيارة فيات 500 موديل 2022

تستمد السيارة فيات 500 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

استهلاك الوقود وتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022

تتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بـ 5.8 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

وسائل الحماية بالسيارة فيات 500 موديل 2022

حصلت السيارة فيات 500 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 7 AIRBAGS، مع خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، وحساسات ركن خلفية، ونظام التوازن الالكتروني ESP، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2022 في مصر

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك PANORAMAفيات 500 موديل 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 339,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك CABRIOفيات 500 موديل 2022 محرك 1400 سي سي بقيمة قدرها 379,900 جنيه.