المدير التنفيذى لصندوق النقد: روسيا لديها احتياطي يغطيها عامين.. فيديو

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، إنه سيكون هناك فاتورة اقتصادية باهظة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العقوبات الاقتصادية على روسيا لن يكون لها تأثير فوري عليها في الوقت الحالي، الأثر الأكبر على أوكرانيا هو أثر إنساني".

وأشار إلى أن روسيا لديها احتياطي نقدي يغطيها لمدة عامين متتاليين، وأوروبا لا تملك استراتيجية متوازنة لتغطية احتياجاتها من الطاقة".

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن بعض الدول بدأت تدرس إيجاد نظام بديل للسويفت.

