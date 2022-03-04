صندوق النقد الدولي: مصر في حاجة لإحداث نقلة في حجم الصادرات.. فيديو

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر في حاجة إلى إحداث نقلة في صادراتها إلى الخارج.

وأضاف "محمود محيى الدين"، خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يجب زيادة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض لتوجيه إلى التصدير، مع ضرورة تقليل فجوة الواردات"، موضحا أن مشكلة مصر ليست في زيادة الواردات ولكن نقص في الصادرات.

وأشار: "العالم ما زال يعاني من آثار فيروس كورونا المستجد"، لافت: "الحياة اقتربت للعودة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة الأمريكية دون كمامات أو تباعد اجتماعي عكس ما يحدث في باقي دول العالم".

وكشف الدكتور محمود محي الدين أنه صدر تقرير مشترك من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية قبل ظهور وباء فيروس كورونا بنحو 6 أشهر قال إن العالم في خطر.