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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جويل تبكي على الهواء: كانت أمنية حياتي تبنى طفل..وربنا بعتلي نايثين هدية

صدى البلد

دخلت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان، على الهواء أثناء حديثها عن ابنها بالتبني "نايثين".

وتابعت خلال حوارها  ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر فضائية mbc  مصر:"كانت أمنيتي في كل حياتي أن أتبنى طفلًا، وعندما كنت صغيرة كنت أشاهد أطفالا بالشارع لا يمتلكون الأهل، مردفة:" كنت دائمًا أقول يا ريتني أخدهم عندي".

وأشارت إلي أنها قبل الزواج من زوجها اتفقت معه على أن تتبنى طفلًا في يوم من الأيام ووافق على طلبها، لافتة إلى أن تبني طفل صعب جدًا، مردفة:" "أنا بقول ربنا بعتلي ابني نايثين.. مفيش كلمة في قاموس توصف كمية الحب اللي بنحبها ليه.. أنا نسيت إني خلفت ولادي اللي من بطني.. ابني اللي جبته من بطني بقى عنده 20 سنة.. الأم هي اللي ربت مش اللي خلفت".

وأكملت:" كنت عارفة كل حياتي إني هتبنى.. حتى في القصص كنت دائما أقرأ قصة سندريلا التي توفيت والدتها وعاشت مع زوجة أبيها السيئة وكذلك قصة سنو وايت التي تركت المنزل بعد موت والدتها.. وكنت دائمًا أشكر الله على وجود عائلة جميلة عندي.. ولم أتخيل أبدًا كيف من الممكن أن يتربى ولد دون عائلة".
 

mbc مصر خبيرة التجميل جويل مردينيان خبيرة التجميل كلام الناس

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