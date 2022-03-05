هانى شنودة يكشف : زعلت من محمد منير بسبب هذا التصريح

حل الفنان هانى شنودة ضيف على برنامج نص الكلام ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب .

وأكد الموسيقار هانى شنودة خلال الحلقة أنه قدم الفنان محمد منير ، بعدما قدمه له الشاعر شوقى حجاب .

وأضاف هانى شنودة ان شعر بالزعل لفترة تجاه الفنان منير منير بعدما قال فى أحدى الحوارات الصحفية ان مرحلة هاني شنودة إنتهت ، مؤكداً انه لم يوفق فى التعبير من وجهه نظره .

وتابع هانى شنودة قائلاً : ان لم يعاتب محمد منير بل انه لم يتحدث معه فى الأمر مطلقاً .

وكان قد كرم المنتج ريتشارد الحاج الموسيقار الكبير هانى شنوده، أمس، عن مجمل مشواره ونجاحاته ، وسط حضور اعلامي وصحفي وعدد من الشعراء وكبار المطربين، من بينهم المطربة فاطمة عيد وزوجها الشاعر شفيق الشايب و الشاعر مصطفى الحلواني.



وخلال ندوة تكريمه قال "شنوده" فخور جدا بهذه اللحظة كونها تأتي من جهة مجتمعية إنتاجية خاصة، لتعويض ما تقصر فيه الهيئات الرسمية الثقافية المعنية بذلك، وأكد أنه سوف يتعاون مع المطربة الكبيرة فاطمة عيد في لحن أغنية جديدة سيعمل على تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وأضاف: سر نجاحي خلال مشواري وراءه زوجتي ويجمعنا لغة حوار وتفاهم في كل شئ، كما أنها تتولى جميع أمور حياتنا، وكلانا مؤمن بأن كل قضية لها حل بالنقاش.

وعن أهم أعماله التي يعتز بها أكد :كل أعمالي اعتز بها خاصة الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه والشوارع حوارات، وحكي كواليس تأسيسه اول فرقة موسيقية واكتشاف وتبني العديد من المواهب وفي مقدمتهم المطرب عمرو دياب مشددا على أنه شغوف بالنجاح دائما وهذا سر نجاحه وأنه دائما ينظر للمستقبل ويطور من نفسه.

و تابع: حينما طلب مني عمرو المساعدة أثناء وجودي في بور سعيد وقتها، طلبت مني القدوم إلى القاهرة وفوجئت به بعد 8 ساعات يحمل حقيبة ملابسه لكي يأتي معي الي القاهرة حتى يكون علي اول طريق النجاح الذي وضحته له، و لكني نصحته ان يبتعد عن الملاهي الليلية لانها ستعطيه مالا فقط و لن تعطيه شهرة ولا نجاحا و لكن عمرو دياب رأى انني مخطئ و اختلفنا في وجهات النظر و سلك هذا الطريق وحيدا و عاد بعد فترة كبيرة يعتذر لي عما بدر منه وأنه كان مخطئا".

وعن رأيه في اغاني المهرجانات أكد : أتعجب أين دور شرطة المصنفات وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية التي يجب أن توقف مثل هذه الكلمات التي تسببت في انهيار اللغة والكلمة لاولادنا وشبابنا، واطلب من كل أسرة عدم الاستماع لتلك الاغاني لأن أولادهم سيرددون تلك الكلمات في المستقبل عكس من تربى على اغاني حليم وأم كلثوم و عبدالوهاب، وأنا لست ضد اغاني المهرجانات وعلي سبيل المثال عدوية هو أهم مطرب شعبى وانا احبه جدا وحاليا أوكا واورتيجا اغانيهم لا تزعجني.

وأوضح :استمع إلى تلك الأغاني بالتلوث حينما أسير في الشوارع و على المقاهي لكني ضدها بالفعل.

وفى نهاية الحفل تم تقطيع تورته بتلك المناسبة، وتسلم "شنوده" درع تكريمه، وعزف للحضور عددا من مقطوعاته الموسيقى مثل موسيقى الكاميرا في الملعب، و شمس الزناتى، المشبوه.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من التكريمات التي يحضر لها المنتج ريتشارد الحاج لأبرز وأهم القامات في الموسيقى والغناء ستكون بشكل دوري، شهريًا، تقديرًا منه لعدد من الرموز الذين يستحقون التكريم.