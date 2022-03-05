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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادر طبية تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث 36 الحربي بطريق الإسماعيلية الزقازيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية لمصابي حادث طريق 36 الحربي والذي وقع مساء الجمعة، أمام شركة الصالحية بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وأسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.


قالت المصادر في تصريحات خاصة، أن المصابين هم  احمد عبد الرؤوف محمد محمد،27 سنة، مقيم أبو حماد شرقية، مصاب باشتباه كسر بالقدمين والعمود الفقري، وتم نقله الي المجمع الطبي، حازم جابر فتح الله، ٤٧ سنة، كسر مضاعف بالساقين واشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلي بالرأس وغيبوبة، وتم نقله الي مستشفي الصالحية.

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كما تم نقل جثامين ضحايا الحادث " المتوفيين"، الي مشرحة مستشفى الصالحية بعد معاينة الشرطة وهم حسن أبو القاسم محمد، ٣٥ سنة، أبو حماد شرقية، عادل امام حسن، ٥٢ سنة، أبو حماد شرقية، و"متوفي" مجهول الاسم والعنوان حوالي ٣٠ سنة.

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وورد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولي رقم ١٦٧٤ ر.م.ل مع سيارة ربع نقل رقم ٧٩٦٨ ر.ا.و بطريق ٣٦ الحربي أمام شركة الصالحية.

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