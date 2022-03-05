ليلى عزب العرب وإيمان السيد تنضمان لـ دنيا ثانية مع ليلي علوي

إنضمت كل من الفنانات ليلى عز العرب وإيمان السيد إلى فريق عمل مسلسل «دنيا ثانية» من بطولة الفنانة ليلي علوي، حيث من المقرّر عرض العمل خلال شهر رمضان القادم.

وكانت قد بدأت الفنانة ليلي علوي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية الأسبوع الماضي، ويعكف حاليًا فريق العمل علي تكثيف ساعات التصوير للحاق بالعرض خلال شهر رمضان القادم.

وعلم «صدى البلد» من مصادره أن إحدى القنوات الكبرى تقوم حالياً بإجراء مفاوضات لعرض مسلسل دنيا ثانية بشكل حصري علي شاشاتها ، وسيتم الاعلان عن هذا الأمر عقب توقيع العقود خلال الساعات القادمة.

خلال الساعات الماضية انضمت كل الفمن نانة وفاء صادق والفنان أشرف زكي إلى فريق عمل مسلسل دنيا ثانية للفنانة ليلي علوي، بعد ما تم التعاقد مع كل من مي سليم ومجدي كامل وفراس سعيد للمشاركة في المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية.

مسلسل دنيا ثانية من بطولة ليلي علوي، ويعد من آخر الأعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال شهر رمضان الكريم وهو من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد عبد العال .

من ناحية أخرى بخلاف مسلسل دنيا ثانية تستعد ليلي علوي لعرض مسلسل منورة بأهلها ويشارك في بطولته غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوى عثمان، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

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