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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022.. وفاء صادق تنضم لـ دنيا ثانية مع ليلي علوي

وفاء صادق
وفاء صادق

بدأت الفنانة ليلي علوي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية الاسبوع الماضي، ويعكف حاليا فريق العمل علي تكثيف ساعات التصوير للحاق بالعرض خلال شهر رمضان القادم . 

وعلم صدي البلد من مصادره ان احدي القنوات الكبرى تقوم حاليا باجراء مفاوضات لعرض مسلسل دنيا ثانية  بشكل حصري علي شاشاتها ، وسيتم الاعلان عن هذا الامر عقب توقيع العقود خلال الساعات القادمة . 

وخلال الساعات الماضية انضمت الفنانة وفاء صادق الي فريق عمل مسلسل دنيا ثانية ، بعدما تم التعاقد مع كل من مي سليم ومجدي كامل وفراس سعيد للمشاركة في المسلسل خلال الايام القليلة الماضية.  

مسلسل دنيا ثانية من بطولة ليلي علوي ، ويعد من اخر الاعمال الدرامية التي تم البدء في تصويرها للحاق بالعرض خلال شهر رمضان الكريم وهو من تأليف امين جمال ومن إخراج احمد عبد العال 

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ومن ناحية اخري بخلاف مسلسل دنيا ثانية تستعد ليلي علوي لعرض مسلسل منورة باهلها  ويشارك في بطولته  غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

 تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

ليلى علوي: 

 

وأعربت ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما، ومُثنيةً على فكره الإخراجي الخلاّق وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين

 

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