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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمير صبرى: ليلي علوي رشحت لبطولة فيلم أمام العندليب عبدالحليم حافظ

سمير صبرى
سمير صبرى

كشف الفنان سمير صبرى عن عدد من المفاجأت خلال برنامجه الإذاعى والذى قام بتسجيله على فراش المرض وكانت ضيفته الاولى الفنانة ليلى علوى. 

وقال سمير صبرى عبر اثير موجة fm ببرنامجه “ذكرياتى” : “كانت ليلى علوى مرشحة لتقديم أحد الأفلام مع العندليب عبد الحليم حافظ، وهى لم تكن تعلم بهذا الأمر من قبل، كان العندليب رغب فى تقديم عمل سينمائى دون ان يغنى فيه ورشح له ليلى علوى ولكن الفيلم لم ير النور واذا كان اكتمل كانت أصبحت ليلى علوى إحدى النجمات اللاتى وقفن امام العندليب مثل زبيدة ثروت وغنى لها بأمر الحب”. 

بينما قالت الفنانة ليلى علوى : تعلمت الكثير من الفنان القدير سمير صبرى واهم ما تعلمناه هو ان تقدر صديقك وان تقف بجواره فى الحزن قبل الفرح. 

وأضافت ليلى علوى : كان الفنان سمير صبرى اول من وقف بجوارى فى ازمتى قديما وذهب بى الى مستشفى ابو الريش.

سمير صبرى  

كشفت ناني الديب إحدى صديقات الفنان القدير سمير صبري عن أخر تطورات حالته الصحية قائلة : "  بعد نقله لمستشفى المعادي العسكري، عمل كونسولتو واتخذت إجراءات كثيرة وحالته تحسنت، وأفضل من أمس.

ووجهت الديب كامل الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة : "  وتوجيهات الرئيس برعايته تُنفذ بدقة.. و15 طبيب يراعون حالته."

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وكشفت في مداخلة  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الفنان القدير سيخضع لعملية قسطرة لتركيب صمام للشريان الأورطي، وهي عملية دقيقة يجب أن تتم وهو في أحسن حالاته.. متمنية أجرائها  يوم الخميس.  قائلة : العملية لازم تتعمل في غضون يومين أو ثلاثة بالكتير بعد إجراء الفحوصات  وضبط أداء التحاليل والرئة وإنزيمات الكبد  حيث يجب   أن تكون الفحوصات  مستقرة حتى  تتم العملية ":
ولفتت إلى أن الشريان الذي سيشهد أداء العملية يقع  في مكان دقيق وهو أهم شريان في القلب ومن ثم يجب  أن يتم بدقة عالية ".

وكشفت الحديدي  أنها هاتف الفنان بالأمس، قائلة :  كلمت سمير صبري إمبارح وهو أحسن بكتير لترد  وناني الديب إحدى أصدقاء الفنان سمير صبري  قائلة : هو حاليا بيعمل علاج طبيعي، وحالته أفضل ونشكر طاقم مستشفى المعادي العسكري.

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