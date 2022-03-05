عم الناس.. أحمد عيد عبد الملك يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

حرص احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق علي تهنئة محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده الـ36 الموافق اليوم السبت 5 مارس.



ونشر عبد الملك صورة له مع النجم الأسمر عبر حسابه علي موقع تويتر وكتب قائلا "‏كل سنة و انت طيب يا عم الناس ❤️"



ويعد شيكابالا أو "الأباتشي" كما يلقبه جمهور الزمالك، واحد من أهم اللاعبين في نادي الزمالك، كونه معشوق لدى الجماهير البيضاء، ونجح في أن يحفر اسمه بحروف من ذهب مع الفارس الأبيض.



حقق شيكابالا، مع الزمالك بطولتي دوري 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقي 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلي 2020، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.