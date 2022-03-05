محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام بالبريميرليج

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة قوية تجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليدز يونايتد بسداسية دون رد في المباراة الماضية من مؤجلات الجولة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي مع بقاء له مباراة مؤجلة.

الريدز أصبح في كل لقاء مطالب بالانتصار من أجل الضغط على السيتي لمحاولة التربع على الصدارة للعودة من جديد إلى منصات التتويج بلقب الدوري، لذا سيحضر للمباراة بكل قوة وتركيز عالي أملاً بخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم.

وعلى الجانب الأخر، يحتل وست هام يونايتد المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، عقب الانتصار على وولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

ويتطلع وست هام إلى مواصلة مسلسل الانتصارات في المسابقة، فهو يرغب في التقدم على جدول الترتيب باقتحام المربع الذهبي، وهذا يحتاج منه التركيز العالي أمام الخصم العنيد لنيل مراده.

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس. وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : روبرتسون – ماتيب – فيرجيل فان دايك – آرنولد

الوسط : كيتا – فابينيو – هندرسون

الهجوم : دياز – ساديو ماني – محمد صلاح

الدوري الإنجليزي | السبت 5 مارس 2022 - ليفربول × وست هام يونايتد 7:30 بتوقيت القاهرة.

دوري أبطال أوروبا | الثلاثاء 8 مارس 2022 - ليفربول × انتر ميلان 10:00 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | السبت 12 مارس 2022 - برايتون × ليفربول 2:30 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | الأربعاء 16 مارس 2022 - أرسنال × ليفربول 10:15 بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي | الأحد 20 مارس 2022 - ليفربول × مانشستر يونايتد 6:30 بتوقيت القاهرة.

وعلي جانب اخر واصل الفرعون المصري محمد صلاح تحطيم جميع الأرقام القياسية في إنجلترا بعد مساهمته في تتويج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي مع فريقه عقب التغلب على تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح.

خامس ألقاب الملك المصري مع "ريدز" والأول بالموسم الحالي، مع استمرار حظوظ النادي في المنافسة على الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد ودوري الأبطال.

مسيرة" صلاح" مع الألقاب بدأت في موسم 13-2012 عبر بوابة بازل السويسري والحصول على لقب الدوري، وتوقفت لفترة خلال مسيرته مع تشيلسي وفيورنتينا وروما حتى انتقاله إلى "أنفيلد".

وجاءت البطولات الخمس التي توج بها محمد صلاح مع ليفربول على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

كأس الرابطة الإنجليزية

وفي مسيرة احترافية مميزة نجح الفرعون المصري محمد صلاح في معانقة 9 القاب أوروبية .

ألقاب محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية.

وحقق محمد صلاح لقب الدوري السويسري مرتين مع فريق بازل موسمي (2012 -2013، و 2013-2014)،

توج محمد صلاح مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي 2015، لكن “مو” لم يشارك مع البلوز سوي في 3 مباريات فقط هذا الموسم، كما توج النجم المصري مع تشيلسي بكأس الرابطة في نفس العام.

حصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018 -2019 والسوبر الأوروبي 2019 -2020 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

حصد محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز موسم 2019 - 2020 .

وتوج صلاح هذا الموسم بلقبه الخامس مع ليفربول والتاسع أوروبيا بعد الفوز علي تشيلسي في كأس الرابطة

ويتواجد محمد صلاح بهدف وحيد في قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير لنادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول قائمة بـ 10 أهداف مرشحة للظفر بالجائزة، وتواجد على رأسها هدف محمد صلاح في شباك نوريتش سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفه في نورويتش بعد تلقيه تمريرة رائعة من أليسون بيكر، ليتلاعب بحارس ودفاع الفريق الخصم، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.