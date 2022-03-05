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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يواجه المريخ السوداني تحت شعار «لا بديل عن الفوز» .. الليلة

الأهلي ضد المريخ
الأهلي ضد المريخ - صورة أرشيفية

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المريخ السوداني، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل تحسين وضعه في ترتيب المجموعة الأولى، وإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع الهلال السوداني “سلبيا” على استاد الجوهرة الزرقاء في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما خسر أمام صن داونز بهدف دون رد، على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

على الجانب الآخر، يطمح فريق المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، للحفاظ على الوصافة.

يذكر أن المريخ السوداني تعادل مع صن داونز “سلبيا” في الجولة الثانية من دور المجموعات، بينما فاز على الهلال 2-1، في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- صن داونز : 7 نقاط

2- المريخ : 4 نقاط

3- الأهلي : نقطة

4- الهلال : نقطة

الأهلى المريخ دوري ابطال افريقيا موسيمانى صن داونز مباريات السبت

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