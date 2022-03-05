هانى الناظر: كريمات فرد الشعر خطيرة ويمكن استبدالها بالمكواة

حذر هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، من استخدام كريمات فرد الشعر تحت أى مسمى سواء بروتين أو كرياتين.

وأضاف هانى الناظر، خلال استضافته ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية ten، أن كريمات فرد الشعر خطيرة وتؤثر على الصحة كثيرا.

وأوضح أنه يمكن استبدالها بالاستشوار، ومكواة فرد الشعر كنوع من فرد الشعر.

وأشار هانى الناظر، إلى أن ظهور البقع البيضاء على الأظافر طبيعى فى فصل الشتاء وليس له علاقة بضعف المناعة، لافتا إلى أن الحسنات والوحمات على الجلد أو الخطوط السوداء لا تشير بالضرورة للإصابة بالسرطان.