بحجم تعاملات ٥ ملايين جنيه .. ضبط ٥ قضايا اتجار بالعملة

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (القاهرة- دمياط- البحيرة- السويس- كفرالشيخ- الإسكندرية- سوهاج- الدقهلية- بنى سويف) .

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قضايا بعدد (5) متهمين بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة بلغت (4,692,000) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.