عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جثث في الشوارع وأشلاء بشرية..

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الهجوم على أوكرانيا
الهجوم على أوكرانيا

يعمل المتطوعون وخدمات الطوارئ بسرعة فائقة وهم يحاولون إجلاء المدنيين من مدينة فولنوفاكا المحاصرة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستوقف قصفها هناك، وكذلك ماريوبول، وكلاهما في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال دينيس تسوتساييف، أحد المتطوعين المنسقين لعملية الإخلاء ، لشبكة سي إن إن: "لقد سمعنا من صديقي الذي يعيش هناك أنه يوجد الكثير من الناس عالقين في المنازل، وتحت المباني، وتحت أنقاض المباني المدمرة".

وذكر تسوتساييف “هناك مشاكل في الماء والكهرباء. هناك الكثير من الناس بدون تدفئة وأي شيء في فولنوفاكا طوال هذه الأيام، مضيفا أن خطوط الاتصال سيئة للغاية في المنطقة، لذلك من الصعب الوصول إلى الناس.

وتلقت سي إن إن، تقريراً من مارينا جاسانوفا ، وهي من سكان قرية بالقرب من فولنوفاكا ، وكان زوجها يحاول إجلاء الناس من المدينة في الأيام الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كتبت مارينا: "الوضع في المدينة مخيف للغاية.. لم يتبق شيء في المدينة تقريبًا".
 

وذكرت أنه لاتمر الدقائق دون أن يسمع الناس صوت طلقات النار، ذاكرة "أن الجميع يطلقون النار. من جميع الجهات. هذا مستحيل! هناك جثث ملقاة، وأذرع ممزقة ، وأرجل ممزقة ".


وحول التطورات الاوكرانية ، وردا على سؤال عما إذا كانت أنباء عن توجيه ضربة لمحطة طاقة نووية أوكرانية ستشكل جريمة حرب للحكومة الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إنه لا تزال هناك تحقيقات داخلية جارية.

وقالت بساكي: "لدينا مراجعة داخلية جارية لجمع الأدلة والبيانات عن استهداف المدنيين ، والاستخدام المبلغ عنه لأسلحة حرب مروعة على الأرض في أوكرانيا".


وأضافت، أن الأمر عملية مستمرة لم نتوصل إلى نتائج فيها بعد.

لكن السفارة الأمريكية في أوكرانيا أشارت صباح الجمعة إلى أن الروس ارتكبوا جريمة حرب.

وكتبت السفارة على تويتر: "إن مهاجمة محطة للطاقة النووية يعد جريمة حرب. قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد الإرهاب خطوة إلى الأمام".


وقتل المئات من المدنيين منذ أن بدأت القوات الروسية قصف المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء أوكرانيا ، وفقًا لتقارير عديدة . 
أصابت غارة واحدة على الأقل بالذخيرة العنقودية مستشفى ، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 10.

حظرت اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 الاعتداءات على الكوادر الطبية في ساحة المعركة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس " لا يمكننا تأكيد وجود استخدام الذخائر العنقودية داخل أوكرانيا ، ولا يمكننا تأكيد استخدام أو وجود أسلحة ضغط حراري داخل أوكرانيا" .

وأضافت "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير. لذا بدلاً من التكهن بما قد يشير إليه ذلك ، أود فقط أن أخبركم أننا رأيناها ، لكن لا يمكننا تأكيد هذه التقارير.".

وتعد الذخائر العنقودية عبارة عن متفجرات تحتوي على قنابل أصغر، ويمكنها  قصف مناطق واسعة وتدمير أحياء مدنية بأكملها.

واتهم وزير خارجية أوكرانيا الأسبوع الماضي روسيا بارتكاب "جرائم حرب" بعد أن قال إن موسكو هاجمت روضة أطفال ودار أيتام ووعد بأن أوكرانيا سترسل أدلة على الهجمات إلى لاهاي.
 

أوكرانيا الدفاع الروسية موسكو اعتداء وزارة الدفاع الروسية جرائم إخلاء الطوارئ جرائم حرب المدنيين جثث شوارع الأوكرانية نووي السكرتيرة الصحفية المتطوعين إستهداف المدنيين خدمات الطوارئ محطة طاقة نووية أشلاء بشرية عمليات الإجلاء الإجلاء عملية الإخلاء المتطوعون جنوب شرق أوكرانيا شرق أوكرانيا شبكة سي إن إن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. صور وفيديو

موضوعات متعلقة

الدرون أهم سلاح لدى الأوكرانيين في استهداف القوات الروسية

سي إن إن: الأمريكيون يدفعون ثمنًا كبيرًا لوقوفهم بجانب أوكرانيا

محطة الطاقة النووية في زابوريجيا: مستويات الإشعاع في المنطقة طبيعية

القوات الروسية تهاجم مخازن أسلحة الأوكرانيين.. وفتح ممرات إنسانية لماريوبول وفولنوفاخا

غزو أوكرانيا.. إدارة بايدن لم تثبت استخدام روسيا لـ الأسلحة المحرمة

إس بي إف إس.. بديل روسيا جاهز بعد إستبعادها من نظام سويفت

صحف الكويت: مجلس الوزراء يتابع المواجهة العسكرية ويؤكد على دعم التهدئة.. ارتفاع سعر برميل النفط بعد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا.. ولافروف يحذر من حرب نووية

محللون يكشفون الحالة التي ستتدخل فيها أمريكا للقتال ضد روسيا

ترشيحاتنا

أوكرانيا: مروحيات "كا- 52" تدمر مدرعات المتطرفين

قبل الولاية الثانية .. أرقام فيريرا بعد رحيله عن الزمالك في 2015

العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ