عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

جثث في الشوارع وأشلاء بشرية..

يعمل المتطوعون وخدمات الطوارئ بسرعة فائقة وهم يحاولون إجلاء المدنيين من مدينة فولنوفاكا المحاصرة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستوقف قصفها هناك، وكذلك ماريوبول، وكلاهما في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال دينيس تسوتساييف، أحد المتطوعين المنسقين لعملية الإخلاء ، لشبكة سي إن إن: "لقد سمعنا من صديقي الذي يعيش هناك أنه يوجد الكثير من الناس عالقين في المنازل، وتحت المباني، وتحت أنقاض المباني المدمرة".

وذكر تسوتساييف “هناك مشاكل في الماء والكهرباء. هناك الكثير من الناس بدون تدفئة وأي شيء في فولنوفاكا طوال هذه الأيام، مضيفا أن خطوط الاتصال سيئة للغاية في المنطقة، لذلك من الصعب الوصول إلى الناس.

وتلقت سي إن إن، تقريراً من مارينا جاسانوفا ، وهي من سكان قرية بالقرب من فولنوفاكا ، وكان زوجها يحاول إجلاء الناس من المدينة في الأيام الأخيرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كتبت مارينا: "الوضع في المدينة مخيف للغاية.. لم يتبق شيء في المدينة تقريبًا".



وذكرت أنه لاتمر الدقائق دون أن يسمع الناس صوت طلقات النار، ذاكرة "أن الجميع يطلقون النار. من جميع الجهات. هذا مستحيل! هناك جثث ملقاة، وأذرع ممزقة ، وأرجل ممزقة ".



وحول التطورات الاوكرانية ، وردا على سؤال عما إذا كانت أنباء عن توجيه ضربة لمحطة طاقة نووية أوكرانية ستشكل جريمة حرب للحكومة الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إنه لا تزال هناك تحقيقات داخلية جارية.

وقالت بساكي: "لدينا مراجعة داخلية جارية لجمع الأدلة والبيانات عن استهداف المدنيين ، والاستخدام المبلغ عنه لأسلحة حرب مروعة على الأرض في أوكرانيا".



وأضافت، أن الأمر عملية مستمرة لم نتوصل إلى نتائج فيها بعد.

لكن السفارة الأمريكية في أوكرانيا أشارت صباح الجمعة إلى أن الروس ارتكبوا جريمة حرب.

وكتبت السفارة على تويتر: "إن مهاجمة محطة للطاقة النووية يعد جريمة حرب. قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد الإرهاب خطوة إلى الأمام".



وقتل المئات من المدنيين منذ أن بدأت القوات الروسية قصف المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء أوكرانيا ، وفقًا لتقارير عديدة .

أصابت غارة واحدة على الأقل بالذخيرة العنقودية مستشفى ، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 10.

حظرت اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 الاعتداءات على الكوادر الطبية في ساحة المعركة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس " لا يمكننا تأكيد وجود استخدام الذخائر العنقودية داخل أوكرانيا ، ولا يمكننا تأكيد استخدام أو وجود أسلحة ضغط حراري داخل أوكرانيا" .

وأضافت "لا يمكننا تأكيد هذه التقارير. لذا بدلاً من التكهن بما قد يشير إليه ذلك ، أود فقط أن أخبركم أننا رأيناها ، لكن لا يمكننا تأكيد هذه التقارير.".

وتعد الذخائر العنقودية عبارة عن متفجرات تحتوي على قنابل أصغر، ويمكنها قصف مناطق واسعة وتدمير أحياء مدنية بأكملها.

واتهم وزير خارجية أوكرانيا الأسبوع الماضي روسيا بارتكاب "جرائم حرب" بعد أن قال إن موسكو هاجمت روضة أطفال ودار أيتام ووعد بأن أوكرانيا سترسل أدلة على الهجمات إلى لاهاي.

