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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حملة إزالة فوريه لمبنى مقام على أرض زراعيه بالطوب الأحمر بمساحة ١٠٠م بمنشية صلاح الدين بقرية بالمحسمة القديمة.

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يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشاره محافظ الاسماعيلية، بشأن تنفيذ الازالات الفورية لكل من بني أو تعدى على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

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وفى مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية عن طريق الإدارة الهندسية، و المتغيرات المكانية، وفنيين الادارة الهندسية. بالمرور على قرية ابوسلطان ، لتنفيذ حمله أزاله علي الاراضي الزراعية. حيث تم ازالة فورية لمجمع مباني على أرض زراعيه بمساحة 4 فدان تقريبا بالقرية.

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