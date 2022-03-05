الجمبرى بـ 160 والكابوريا 80 والبلطي 35 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم.. فيديو

رصدت عدسة " صدى البلد " اليوم السبت أسعار الأسماك فى القناطر الخيرية وحركة الشراء من المواطنين بعد ارتفاع الأسعار.

قال أحمد محمد أن أسعار السمك ارتفعت فى الأونة الاخيرة وسجل سعر كيلو السمك البلطى 35 جنيها والبوري 90 جنيها والجمبري من160جنيها ، وكابوريا نتايه بـ 80 جنيها .

أسعار الأسماك في سوق العبور

سجل كيلو سمك البلطي نمرة1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيهاً، والبلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيهاً، والبلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيهًا حسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، وفقا للحجم، وكيلو سمك البوري 2 38 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الماكريل 25 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة 30 جنيها، والمكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

وسجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد 25 جنيها، والبربون 1 سجل 46 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها.



أسعار الجمبري فى سوق العبور

وسجل الجمبري جامبو من 400 إلى 460 جنيها، الجمبري 1 من 300 إلى 350 جنيها، والجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها، والجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها، والجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.