بالآداء الجيد وعدم الاستهتار.. روشتة عبدالحميد حسن للاعبي الأهلي لتجاوز المريخ السوداني

أكد عبدالحميد حسن نجم الأهلي السابق، أن الفريق قادر على الفوز أمام المريخ السوداني مساء اليوم السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبدالحميد حسن ، في تصريحات “ أون تايم سبورت ” أن المريخ السوداني فريق متواضع ولم يقدم المستوي الذي يجعل الأهلي بطل إفريقيا يهاب منه، مشددا أن فرق المجموعة عادية، والفريق قادر على الفوز بها.

وتابع أن هزيمة الأهلي أمام صن داونز لن تؤثر على أداء الفريق اليوم ، مشددا أن الفريق هزم ولكنه قدم أداء جيد.

وأكمل أن بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق، كبير ولديه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق وتحقيق الفوز

وتابع أن لاعبي الأهلي عليهم أن يقدموا أداء جيد ، وعدم الاستهتار بالمنافس من أجل حسم المباراة والفوز ب الثلاث نقاط.