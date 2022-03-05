بوفيسيا.. حملة لطلاب إعلام الأزهر للترويج بتراث الأجداد في بني سويف

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، بجامعة الأزهر ، مبادرة تخرجهم عن حملة ترويجية لمحافظة بني سويف، بعنوان “بوفيسيا” تراث الأجداد وفخر الأحفاد وهو اسم محافظة بنى سويف خلال العصور الفرعونية.



أُطلقت هذه الحملة تحت إشراف د. أسامة بديوي،«الاستاذ المساعد بالقسم» وذلك لتسليط الضوء على محافظة بني سويف وإبراز الأماكن السياحية، والتاريخية بها مثل هرم ميدوم، وكهف وادي سنور ومنطقة آثار الحيبة.



الجدير بالذكر ان الحملة أيضاً تشمل التطورات الحالية في المحافظة واهتمام القيادة بها، وفقاً لرؤية 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها كورنيش بني سويف والمشروعات التنموية الأخرى.



وهدفت “حملة بوفيسيا” للتعريف بالوجهات السياحية في العاصمة وإبرازها للناس وأيضا تعظيم التنافس السياحي في عاصمة الفراعنة علي المستوي الدولي نظرا لما تمتلكه من مناطق جذابة

وكان هدفها أيضاً هو تنشيط السياحة وتوليد الرغبة لديهم وإقناعهم علي القيام برحلة سياحية وكانت من ضمن أهدافها أيضا هو إستغلالها للمناطق الطبيعية في مصر وتهيئتها واحترام البيئة

وأيضا إلي التعريف والإقناع وتوليد الرغبة والجذب.

ضم فريق المشروع الطلاب الآتية أسماؤهم:

-محمود كمال عبد الصمد

-محمد محمد قرني

-طه أحمد إسماعيل

-محمد أحمد عبد الحميد

-محمد جمال حسن

-محمود خضر حسين

-يوسف محمد خلاف

-غارا عبد الرشيد

-سردارولي عبد الولي

-محمد عبد المنصف