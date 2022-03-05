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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان والتدخل الأجنبي

الصين
الصين

ذكر تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم اليوم السبت إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن "الصين ستدفع النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وإعادة توحيد الصين".


وأكد التقرير، معارضة الصين الشديدة لأي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان والتدخل الأجنبي، وذلك حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، تشانغ يه سوي، إن "مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للصين لتنمية العلاقات الثنائية مع جميع الدول".

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في سياق متصل، ردت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لصيني، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، واصفة إياها بـ"السخيفة"
وقالت إن هذه التصريحات ما هي إلا مجرد هراء، مشيرة إلى أنه "لا عجب في أن يدلي رجل يتفاخر علنا ببراعته في الكذب والغش والسرقة" بمثل هذه التصريحات".
وكان بومبيو قال عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن على "الحكومة الأمريكية إعطاء تايوان اعترافا دبلوماسيا كدولة حرة وسيادية".
كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.
وردا على سؤال خلال مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج فوكس بيزنس، عما إذا كان يعتقد أن "الغزو الصيني" سيحدث عاجلا، قال ترامب " بالطبع سيفعلون ذلك عاجلا، لأنهم يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة".
وأضاف على ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إنهم (الصينيون) يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك، هذا هو وقتهم".

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