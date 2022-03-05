سامسونج توقف شحن جميع منتجاتها إلى روسيا

قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن سامسونج قد تقوم بخطوات مستقبلية أكبر للضغط على روسيا حيث قالت "نحن نواصل بنشاط مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية."

ولم توقف سامسونج فقط شحنات الهواتف الذكية إنما وقفت جميع المنتجات الخاصة بها بدءا من الرقائق وأشباه الموصلات إلى الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج فإن هذه الخطوة تعزل روسيا عن مجموعة كبيرة من المنتجات الإلكترونية .

وبذلك القرار تنضم شركة سامسونج إلى كل من شركات آبل وعملاق ألعاب الفيديو EA وشركة مايكروسوفت التى ققرت هى الأخرى تعليق "جميع المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها في روسيا.

وكانت قررت شركتا ميتا وتويتر منع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من حصة كبيرة من الأرباح، بعدما قررت السلطات في روسيا تقييد الوصول لخدمات فيسبوك وتويتر في البلاد.

YouTube

وقامت شركة يوتيوب YouTube بوقف عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.