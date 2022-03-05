أستاذ علم اجتماع: زواج القاصرات عبارة عن صفقة للحصول على أموال من العريس

قالت عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن زواج القاصرات يحدث كثيرا تحت مسمى «العُرف» في المجتمع .

وأضافت عزة فتحي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" في القرى والنجوع يكون العرف أقوى من الدين والقانون ويتم الحديث على اهمية زواج الفتاة وهي صغيرة في السن كي تنجب مبكرا ".

وتابعت عزة فتحي :" في بعض الحالات يتم الموافقة على زواج الفتاة وهي صغيرة في السن عندما يتقدم لها عريس جيد وقادر ماديا على تحمل تكاليف الزواج ".

وأكملت عزة فتحي :" الإنجاب في مصر أصبح سبوبة لبعض الأسر بعد السبعينيات، وزواج القاصرات يكون عبارة عن صفقة للحصول على أموال من الزوج".

ولفتت عزة فتحي:" الزواج المبكر في الأرياف اصبح ظاهرة وسمة اساسية وعلينا مواجهتها".