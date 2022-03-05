برلمانية: الفقر والعوز أحد أسباب حدوث زواج قاصرات.. فيديو

قالت غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية بدأت حاليا تتعامل مع مشكلة زواج القاصرات، مضيفة:" نرى الرئيس السيسي يتحدث كثيرا على خطورة زواج القاصرات في كافة خطاباته".

وأضافت غادة علي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من اسباب زواج القاصرات هو الفقر والعوز في بعض المناطق ".

وتابعت غادة علي:" قد تتزوج الفتاة صغيرة في السن لكي تتمكن من الإنفاق على باقي أفراد الأسرة ".

وأكملت غادة علي :" في فترة من الفترات بعض الأهالي تؤكد على ضرورة زواج الفتاة مبكرا وإنجاب عدد كبير من الأطفال “ مضيفة:” زواج القاصرات مشكلة عالمية وليست متواجدة في مصر فقط ".

