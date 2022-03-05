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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل سوق السمك القديم بشارع الجيش بالإسماعيلية إلى المقر النموذجي الجديد بطريق البلاجات| صور

فض سوق السمك بالإسماعيلية
فض سوق السمك بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، توجيهاته بإزالة "الفروشات" المتواجدة بسوق السمك القديم في شارع بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية. 

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ونفذت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية- بالتعاون مع قوات الشرطة بقسم شرطة أول الإسماعيلية- حملة لإزالة الإشغالات والفروشات من شارع الجيش، تمهيدا لفتحه وتطويره وإعادة رصفة واستخدامه كمحور مرورى امام السيارات.

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وفى بادرة طيبة قام البائعين وأصحاب الفروشات والمحلات، بهدم الفروشات والتعديات المتواجدة بالشارع، بالتعاون مع الوحدة المحلية للحي.


جاء ذلك  في إطار حرص الدولة علي صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال نقل الاسواق المتواجدة داخل المناطق والأحياء السكنية، الي خارج الكتلة السكنية، وخاصة بعد توفير بديل مناسب لها ومطابق للمواصفات والمعايير البيئية والمظهر الحضاري. 

واصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، واستشاري إدارة المرور بعمل تصور متكامل لشارع الجيش والشوارع المحيطة بمنطقة السوق والشوارع الفرعية ، وفتح الشارع وتطويره بالكامل، واستخدامه في حركة السيارات في اقرب وقت ممكن. 

كذلك وجه بسرعة توفير وسائل مواصلات مناسبة ، واستحداث خطوط سير جديدة للوصول إلى سوق السمك الجديد بطريق البلاجات. 

وكان "بشارة"  قد اتخذ قراره بإزالة الفروشات والتعديات بشارع الجيش، نظرا للتأثير السلبى لسوق السمك بيئا وصحيا على المنطقة،  وتكرار الشكوى من مواطني وسكان المنطقة، وخاصة مع انشاء سوق السمك الجديد بطريق البلاجات،  والذى يعد بديلا مناسبا للسوق القديم، بالإضافة إلي تجهيزة بشكل حضاري يليق بمواطني الإسماعيلية ومظهرها الحضاري. 

يذكر أن، المحافظ كان قد اجتمع مع أصحاب المحلات والفروشات بسوق السمك بشارع الجيش اكثر من مره، للاستماع لهم والتعرف على مطالبهم، وحرصا منه علي توفير بديل مناسب لهم يضمن مواصلة عملهم ومصدر دخلهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

 

كما تواصل محافظ الإسماعيلية مع الشركة الوطنية التي اقامت سوق السمك الجديد في طريق البلاجات " ، لتخفيض أسعار الإيجارات بما يتناسب مع مقدرة  المواطنين أصحاب الفروشات و بدون تكبدهم أعباء مالية عالية ، و ذلك حتي يحقق السوق الجديد الهدف المرجو منه.

 

و أبدي اصحاب الفروشات تقديرهَم لجهد محافظ الإسماعيلية لتذليل أي عقبة امامهم للإنتقال للسوق المتطور الجديد.

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