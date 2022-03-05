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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط: 5.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية 2022

صدى البلد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. 

وقالت “السعيد” إن جميع الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وإن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، أوضحت “السعيد” أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 43,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 19,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 656,5 مليون جنيه بنسبة 12,1%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 555,7 مليون جنيه بنسبة 10,2%، أما قطاع التنمية المحلية فيخصه 417,8 مليون جنيه بنسبة 7,7% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 402 مليون جنيه بنسبة 7,3%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية في خطة 21/2022 تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 177,5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 55 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 157 مشروعًا. 

وفي قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 377,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه 100 مليون جنيه لتطوير أسواق ومناطق عشوائية غير آمنة بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 59 مشروعًا، أما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 16 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في القطاع في إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط محافظة الاسماعيلية خطة المواطن الاستثمارية المشروعات التنموية

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