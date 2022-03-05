نقف بجوار بلدنا.. أحمد موسى يحذر من جشع تجار ومستوردي الدقيق السياحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا مساس بالدقيق المدعم والخبز المدعم مطلقا في ظل الأزمة العالمية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" احذر من جشع بعض تجار ومستوردي الدقيق السياحي ".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" لا توجد مشكلة في القمح المتوفر بمصر والاحتياطي والمخزون يكفي لنهاية العام ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لا يجب أن يقوم بعض المستوردين والمتعهدين بتخزين الدقيق السياحي للتربح من الأزمة العالمية في أوكرانيا وروسيا ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم في هذه الظروف ان نقف بجوار بلدنا ومش لازم يكون في جشع من بعض التجار".