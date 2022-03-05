بدون منجنيز.. البترول: البنزين المصري مطابق للمواصفات ولا يؤثر سلبا على السيارات..فيديو

قال محمود ناجي معاون وزير البترول، إن الوقود المصري خالي من المنجنيز وأي إضافات أخرى، مضيفا:" البنزين المصري مطابق للمواصفات".

وأضاف محمود ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :”مصر صرفت ملايين الدولارات لإنشاء وحدات لإنتاج البنزين بجودة مرتفعة”.



وتابع محمود ناجي :" لا نضيف أي نوع من المعادن الذي يضر البيئة بشكل كبير ويضر بكل الوحدات الإنتاجية للوقود ".

واكمل محمود ناجي :" يتم توزيع ملايين اللترات من البنزين يوميا على المحطات، والبنزين المصري لا يؤثر سلبا على السيارات".

ولفت محمود ناجي :" وزير البترول شكل لجنة عليا منذ 3 شهور لمراجعة مواصفات البنزين والعملية الإنتاجية بالكامل ولم يتم رصد أي مشكلة في البنزين المصري الذي يتم انتاجه ، والبنزين مطابق للمواصفات ".

