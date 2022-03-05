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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بدون منجنيز.. البترول: البنزين المصري مطابق للمواصفات ولا يؤثر سلبا على السيارات..فيديو

الوقود
الوقود

قال  محمود ناجي معاون وزير البترول، إن  الوقود المصري خالي من المنجنيز وأي  إضافات أخرى، مضيفا:" البنزين المصري مطابق للمواصفات".

 

وأضاف محمود ناجي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :”مصر صرفت ملايين الدولارات  لإنشاء وحدات لإنتاج البنزين بجودة مرتفعة”.


وتابع محمود ناجي :" لا نضيف أي نوع من المعادن الذي يضر البيئة  بشكل كبير ويضر بكل الوحدات الإنتاجية للوقود ".

 

واكمل محمود ناجي :" يتم توزيع ملايين اللترات من البنزين يوميا على المحطات، والبنزين المصري لا يؤثر سلبا  على السيارات".

 

ولفت محمود ناجي :"  وزير البترول شكل لجنة عليا منذ 3 شهور لمراجعة مواصفات البنزين والعملية الإنتاجية  بالكامل ولم يتم رصد أي مشكلة  في البنزين المصري الذي يتم انتاجه ، والبنزين مطابق للمواصفات ".
 

البترول البنزين الوقود اخبار التوك شو أحمد موسى

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