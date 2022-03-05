اقتراح برلماني بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية

تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية بأهمية الزواج ومسؤولياته.

وأوضحت رزق الله خلال الاقتراح البرلماني:" اصبح الامر غاية فى الخطورة بسبب ارتفاع معدلات الطلاق وكثرة المشكلات الزوجية، مؤكدة أن هذه الدورات موجودة بالفعل لكنها ليست إلزامية، مشددة علي ضرورة تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.



واقترحت رزق الله:" أن تشمل دورة المقبلين على الزواج، خمسة محاور لمدة 3 أيام تتضمن 15 ساعة تدريبية، يتناول خلالها الحديث في جميع جوانب الحياة، الدينية، النفسية، الاجتماعية، الأسرية، والاقتصادية، وتستعرض تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكي أفراد المجتمع، ويتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها.



كما اوضحت عضو مجلس النواب، أن أهداف الدورة هي تعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحكام الشرعية بالعلاقات بين الزوجين ومهارات احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسري، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالفروق بين الزوجين.

وطالبت بتأسيس مجلس تنسيقي لذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، وايضا الكنيسة، ويتم تحديد الاشتراطات وشروط الأشخاص المؤهلين لمنح تلك الدورات، وتكون بالتعاون والتنسيق بين الأزهر ووزارة الأوقاف فى حالة زواج المسلمين، مستغلين فروعه الموجودة فى كل المحافظات، وتكون بالتنسيق مع الكنائس فى حالة زواج المسيحيين.