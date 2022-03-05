حفيدات عائشة راتب يعتلين منصة مجلس الدولة|تتويج لـ72 عاما من نضال المصريات

المرأة هي أساس بناء المجتمع وسر نجاحه وتقدمه في كل الأوقات، ولأنها تستحق كل يوم عيد نحتفل بها في مصر بأكثر من مناسبة خلال شهر مارس، ومنها: يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وقد بدأت الاحتفالات بالمرأة المصرية مبكرا هذا الشهر، حيث كلل المصريات صباح اليوم السبت، 72 عاما من مسيرة نضالهن بانتصار جديد تمثل في جلوس القاضيات لأول مره على منصة مجلس الدولة منذ أنشائه.

مجلس الدولة

جلوس المرأة على منصة القضاء

وشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى عليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة حضور المستشارة رضوى حلمي أحمد، ممثلة لهيئة مفوضي الدولة على المنصة، ويتمثل دور الهيئة في تحضير الطعون المنظورة أمام المحكمة وإعداد تقارير قضائية تتضمن رأيا قانونيا فيها سواء بالقبول أو الرفض.

وتعد هذه التقارير توصيات غير ملزمة للمحكمة، ولا تشهد جلسات محاكم مجلس الدولة فى الغالب الأعم تحدث عضو هيئة مفوضي الدولة الحاضر فيها، إلا إذا طالبته المحكمة بإبداء رأيه القانوني في الطعن شفاهة خلال الجلسة، أما ما عدا ذلك فيبرز دور الهيئة في إعداد التقارير المشار إليها.

وبدأت الجلسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بحضور قاضية على المنصة ممثلة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة وذلك للمرة الأولى التى تعتلى فيها سيدة منصة محاكم مجلس الدولة منذ إنشائه.

وتأتي الخطوة تنفيـذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم "446" لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة.

وقمن القاضيات بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وتقرر اعتبارا من اليوم 5 مارس جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، حيث حضرن ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما بدأن القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وبهذا يكون قد تحقـق للقاضيات جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة.

يوم تاريخي جديد للمصريات

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها في قمة سعادتها وفخرها بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية.

وتابعت: " لقد أصبح يوم 5 مارس 2022 يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية في شهر مارس لتحتفل بجني ثمار نضالها على مدار 72 عاما".

ووجهت "مرسي" التحية إلى الدكتورة العظيمة الراحلة عائشة راتب التي ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي قائلة: "اليوم تجنى حفيداتك ثمار نضالك فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى".

وأوضحت "مرسي"، أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطني.

وأكدت الدكتورة سهام جبريل، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، إنها لحظة تاريخية لحظة جلوس قاضيات مصريات بمجلس الدولة على منصات القضاء.

وأضافت " جبريل" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن تجليس قاضية على المنصة والتي بدأت تنفذها محاكم مجلس الدولة على مستوى كافة المحافظات هي المرة الأولى في التاريخ، منذ إنشاء مجلس الدولة في مصر بعد سنوات من الكفاح امتدت لأكثر من 72 عاما للمطالبة بهذا.

وأشارت أن هذه الخطوة جاءت من خلال إرادة سياسية ومساندة قوية من رئيس الجمهورية وتطبيقًا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021.

ولفتت: أعتقد أننا سنشهد مرحلة جديدة تترجم كفاح المرأة المصرية وسنشهد مهارة نوعية متميزة في إدارة الجلسات، والإلمام بكثير من القضايا الهامة والتي تمس المجتمع وتحسم بعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا المتعددة التي سيبرز فيها مهارات قاضيات مصر المتميزات.