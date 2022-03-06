عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة النقض توضح الضرائب للعقارات المبنية

ضرائب
ضرائب

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ضرائب للعقارات المبنية.


جاء في حيثيات الحكم أن أن البين من استقراء المواد ١، ٩، ١٥، ١٦، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢٩٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة.

محكمة النقض النقض ضرائب ضرائب للعقارات الحكم الحكومة العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

بعد اجتماع لمدة 90 دقيقة.. بيان عاجل من ألمانيا وإسرائيل بشأن أوكرانيا وروسيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

موضوعات متعلقة

النقض توضح حكم تأجير العين

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

النقض توضح عقوبة محو تسجيلات القضية

النقض توضح العملات المسموح بحملها لخارج البلاد

النقض توضح عقوبة الاتجار بالبشر

النقض توضح عقوبة الإزعاج والمضايقة

النقض توضح عقوبة رسالة التهديد

النقض توضح حالات التلبس

ترشيحاتنا

الغزارة التهديفية.. عنوان تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل اللقاء الحاسم

بعد عودته .. كشف حساب لـ فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك

3000 أمريكي يتطوعون للحرب ضد في روسيا في أوكرانيا ضد

أوكرانيا| صافرات الإنذار تدوي في بولتافا..ومقتل 200 بـ خاركيف

أخبار التكنولوجيا|سامسونج توقف شحن منتجاتها إلى روسيا.. كيفية تحويل ملف PDF إلى كتاب إلكتروني

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

معجزة.. أردنية كفيفة تستعيد بصرها بالرقية الشرعية.. شاهد رد فعلها|فيديو

فيديو

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ