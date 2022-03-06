زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواجهة الغزو الروسي بالتظاهرات

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مساء السبت، الأوكرانيين على الحفاظ على مقاومتهم قائلاً "إلى الأوكرانيين في جميع مدننا، التي غزاها العدو، استمروا في الهجوم، والخروج في الشوارع. نحن بحاجة إلى القتال في كل مرة لدينا فيها فرصة".

وفي خطاب فيديو نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، قال زيلينسكي إن الأوكرانيين لن يمنحوا بلادهم إلى "عدو" وأشاد بإيمان الشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي:"عندما لا يكون لديك سلاح ناري لكنهم يردون بطلقات نارية ولا تركض ... هذا هو السبب في أن الاحتلال مؤقت. شعبنا - الأوكرانيون - لا يتراجعون".

وأشاد زيلينسكي بمقاومة الشعب الأوكراني واحتجاجاته.

وتابع قائلا:"إنهم يصرخون على المحتلين للعودة إلى ديارهم، مثل السفينة الحربية الروسية، مما يدفع المحتلين إلى الخروج من أراضينا. كل متر من أرضنا الأوكرانية المستصلحة بالاحتجاج هو خطوة إلى الأمام، خطوة نحو النصر".