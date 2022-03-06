نجم الأهلي السابق عن موسيماني: "بطولاته بتخليني أسكت"

تحدث عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق عن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشددا على أنه يحقق الهدف المطلوب رغم مستوى الأهلي الذي قد يكون ضعيفا في بعض المباريات.



قال عبد الحميد حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني يليق بالأندية الكبرى وبالنسبة لي عندما يقدم مستوى فني غير جيد ولكن يحقق بطولات هذا أفضل ويجعلني أصمت أمامه"



ختم حديثه قائلا: "عندما تم استشارتي في تجديد عقد موسيماني في الأهلي، دعمت ذلك وقلت لابد من استمرار المدرب لكونه يحقق الهدف المطلوب"

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على المريخ السوداني ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

سجل محمد شريف الهدف عن طريق مراوغة وتسديدة رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من برسي تاوي من خلف المدافعين ليسكنها شريف الشباك في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

راوغ احمد عبد القادر لاعب الاهلي دفاع المريخ في الدقيقة 34 من عمر المباراة حتى وصل لمنطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لمحمد شريف الذي اسكنها الشباك وأعلن عن هدف ثان للأهلي.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة قلص المريخ السوداني الفارق وسجل هدف أول عن طريقة توغل بين دفاعات الأهلي ورغم خروج الشناوي ومحاولة قطع الكرة ولكن استطاع لاعبي المريخ الوصول للمرمى وتسجيل الهدف.

تعادل المريخ السوداني الفارق امام منافسه الأهلي بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

صنع السولية وأفشة لاعبا الأهلي الهدف الثالث من تمريرتين من أفشة للسولية الذي اتجه نحو المرمى وأسكن الكرة الشباك بمساعدة قدم مدافع المريخ في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المريخ المتساوي معه في النقاط.