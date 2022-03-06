بصاروخ أرض جو.. تدمير طائرة روسية في السماء وتحولها إلى حطام

في أحدث خسائر موسكو المتزايدة، وثق مقطع فيديو لحظة إسقاط القوات الأوكرانية طائرة هليكوبتر روسية من طراز Mi-24 باستخدام صاروخ أرض-جو.

كشف مقطع فيديو نشرته الحكومة الأوكرانية اليوم السبت طائرة عسكرية روسية تسقط من السماء وتتحطم بعد ضربها بصاروخ أرض جو فيما وقف الجنود يهتفون.

وقد وقف رجال الإطفاء يرشون المياه على ألسنة اللهب المتصاعدة على مبنى بجوار حطام الطائرة التي كانت تحمل نجمة حمراء روسية والرقم 24.

تشير التقارير إلى أن روسيا تعاني من مقاومة أكبر من المتوقع من القوات الأوكرانية المزودة بأسلحة غربية.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية قد سيطرت على مدن رئيسية في الجزء الأوسط والجنوب الشرقي من البلاد يوم السبت، بينما كان الروس يحاولون السيطرة على خاركيف ونيكولاييف وتشرنيهيف وسومي وإبقائهم محاصرين.

وزعم الرئيس الأوكراني أن 10000 جندي روسي قتلوا في الأيام العشرة للحرب، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

images - 2022-03-06T000010.424