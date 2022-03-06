أمريكا وبولندا تدرسان صفقة إرسال مقاتلات وطائرات هجومية سوفيتية لـ أوكرانيا

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية من طراز “إف-16” من الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة"وال ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية قولها إنه، يمكن لبولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميج- 29" وطائرة "سو-25" الهجومية، مقابل استلام مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، أعضاء الكونجرس الأمريكي، لتسهيل توريد طائرات عسكرية لبلاده.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تدرس الولايات المتحدة الخيار الذي ستزود فيه بولندا كييف بعدد معين من طائرات ( “ميغ-29” و “سو-25”) وتنقل الولايات المتحدة مقاتلات من إنتاجها إلى وارسو. ولا يحدد تقرير الصحيفة عدد المقاتلات التي يمكن إرسالها.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو.

وجدير بالذكر أن هذا التبادل للمعدات يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل القيادة في كل من واشنطن ووارسو.

وأشار ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيهدد بشن حرب مع روسيا.

وفي سياق أخر، ذكرت إذاعة "فويس أوف أمريكا" أن 3000 متطوع أمريكي من بينهم محاربين قدامى، استجابوا لدعوة أوكرانيا للناس للخدمة في كتيبة دولية لمقاومة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ممثل السفارة الأوكرانية في واشنطن للإذاعة إن 3000 متطوع أمريكي استجابوا لنداء أوكرانيا للناس للخدمة في كتيبة دولية من شأنها أن تساعد في مقاومة القوات الغازية الروسية. وتقدم عدد أكبر بكثير من البلدان الأخرى، ومعظمها من دول أخرى في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي مثل جورجيا وبيلاروسيا.