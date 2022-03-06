ميدو: طارق حامد طلب مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك قبل تجديد عقده

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو كواليس تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحديد مهلة معينة للاعبي الزمالك الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم كان أمرا صحيحا من وجهة نظري" .

أقرب ثنائي للتجديد

أضاف: "حازم إمام وطارق حامد أقرب ثنائي للتجديد مع الزمالك، وأبو جبل له بعض المطالب، يحاول الزمالك تنفيذها، وطارق حامد طلب مستحقات مالية متأخرة بالنسبة له والزمالك سيوفرها بالفعل وسيجدد تعاقد طارق" .

وختم حديثه قائلا: "لم يتم فتح خط المفاوضات مع بن شرقي وأوناجم حتى الآن، وهذه كواليس مؤكدة من تجديد عقود لاعبي الزمالك".