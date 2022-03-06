شاهد..آليات عسكرية روسية في قبضة الجيش الأوكراني

عرضت فضائية “ العربية” مقطع فيديو يرصد لقطات لآليات عسكرية روسية بقبضة الجيش الأوكراني.



وعلى صعيد آخر، عرضت فضائية" يورونيوز" مقطع فيديو يرصد لقطات لمظاهرات جديدة في عدة مدن أوروبية تطالب بإرساء السلام في أوكرانيا.



وأفاد الفيديو، بأنه من باريس إلى لندن وروما وزوريخ، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوروبية الكبرى السبت للمطالبة "بوقف" الحرب والتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي سار مئات الداعمين لأوكرانيا في شوارع أوروبا، من براغ إلى برلين ومدريد وفيلنيوس، رفضا للغزو الروسي وللتعبير عن مخاوفهم إزاء امتداد الصراع.

وفي اليوم العاشر من الغزو تقدمت القوات الروسية داخل أوكرانيا السبت، ودار قتال عنيف حول العاصمة كييف.

وطالب المتظاهرون الذين حملوا لافتات "أوقفوا الحرب" و "السلام" رافعين الأعلام الأوكرانية، بوقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات دبلوماسية وانسحاب القوات الروسية.



