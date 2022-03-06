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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشهد بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد بدء التطعيم

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بدء حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا ، تحت شعار " لا انتظار ولا زحام" لمن هم أكبر من 12 عاما، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 15 مارس الجاري، بهدف التطعيم من بيت إلى بيت و تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد مع توافر جميع أنواع اللقاحات.

 

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، دكتورة شذي بدر نائب مدير البرنامج الموسع للتطعيمات بالقسم الوقائي بالوزارة ورئيس الفريق، محمد جمعه رئيس فريق القسم الوقائي بالوزارة وعدد من الجهات المعنية.

 

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، مشيرً إلى أن الحملة تستهدف جميع المراكز والقرى والنجوع والتوابع، للوصول للفئات المستهدف من الحملة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

 

وناشد "القاضي" جميع فئات المواطنين بسرعة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مؤكدا أن التطعيم امن للمرضعات والحوامل ، والتطعيم لمن هم في المرحلة العمرية من 12-18 عام ، ضرورة إحضار شهادة الميلاد وموافقة ولي الأمر.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تضم 1500 فريق طبي يومياً يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتطعيم الفئة المستهدفة من الحملة، مشيراً إلى أنه سيتم انتشار الفرق الطبية بجميع المراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية.

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