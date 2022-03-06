ضبط كميات كبيرة من المواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

حملات تموينية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



حملات تموينية مكثفة في البحيرة



وفي نفس السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة مكبرة على الأسواق بايتاى البارود أسفرت عن ضبط الآتى:-



- مصنع جبنه يدار بدون ترخيص ويقوم بالغش التجارى عن طريق خلط دهن نباتي ( شورتنج ) بمنتجات الألبان.



- ضبط ٧٥٠ كجم شورتنج و ١٠٠٠ كجم جبنه من المنتج النهائي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .