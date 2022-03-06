برلمانية: تمويل البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر يدعم مشاركته في التنمية المستدامة

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القيادة السياسية تحرص بشكل دائم علي تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية وهو ما ينبع من إيمانها بتأثيره الفعال في دفع المنظومة الإقتصادية إلي الأمام.

و أكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن تخصيص البنك الأوروبي لـ 76 % من محفظة التعاون مع مصر لصالح القطاع الخاص يأتي في إطار تحفيز نموه بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تعتبر أحد المحاور التي تعمل عليها أيضا استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبى.

وأشارت عضو لجنة الخطة، إلي أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني يخدم أيضا مؤسسات القطاع الخاص في تنشيط حركة عملها والحصول علي فرص إستثمارية جيدة تزامنا مع التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : كما توجد رؤية ثاقبة للدولة في مشاركة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات توطين العديد من الصناعات.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن اطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبى اليوم يأتى كنتاج للعمل لمدة عام كامل من وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية المختلفين.

وأضافت المشاط، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن ركائز أى استراتيجية مع شركاء التنمية تتضمن رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي يوجه 76% من محفظة التعاون مع مصر للقطاع الخاص.

وتابعت أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات اليوم للدعم الفنى فى استراتيجية التحول الاخضر، والاستثمار فى العنصر البشري فى مجال السياحة بالإضافة إلى الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير تمويلات ميسرة لجميع المشروعات القومية سواء بالمشاركة مع القطاع الخاص أو حكومية أو ريادة أعمال.