إصابة 9 أشخاص في حادثين على طريق السويس بسبب العاصفة الترابية

أصيب 9 أشخاص في حادثين على طريق السويس، اليوم الأحد، بسبب العاصفة الترابية التى تشهدها الطرق الصحراوية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع سيارتين ملاكى بطريق الجلالة - السخنة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بسبب حجب الرؤية عن الطريق بسبب العاصفة الترابية.

فيما شهد طريق جنيفة السويس - القاهرة إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارات نقل مع بعضها البعض بسبب العاصفة الترابية والتى تشهدها الطرق.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وصرح الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، بأن قسم الطوارئ استقبل الحالات الناتجة عن الحادثين، وفتح غرف العمليات للحالات التى تحتاج تدخلا جراحيا، مشيرا إلى أن جميع الأطباء فى التخصصات المختلفة متواجدون.