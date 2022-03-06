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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقبال كبير على عضوية النادي الأهلي قبل زيادة الرسوم الشهر المقبل

صدى البلد

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ، اليوم الأحد بمقر ‏الجزيرة عددًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على العضوية العامة أو عضوية الأفرع، وذلك قبل زيادة قيمة العضوية أول أبريل المقبل، وذلك في ضوء التسهيلات الكبيرة التي وضعتها اللجنة للمتقدمين للحصول على العضوية.‏

وأجرى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من المقابلات مع الراغبين في الانضمام إلى عائلة الأهلي، ‏للاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة سواء مقر الجزيرة أو أفرع النادي «مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس».

وشهد مقر الجزيرة إقبالًا كبيرًا من جانب المتقدمين للحصول على عضوية النادي في ظل الطفرة الإنشائية الكبيرة التي يشهدها مقر النادي وفروعه ذات الموقع الجغرافي المميز، فضلًا عن الخدمات المميزة التي يحصل عليها الأعضاء والأسعار المميزة للعضوية مقارنة بالأندية الأخرى.

ونال فرع التجمع النصيب الأكبر من الراغبين في الحصول على العضوية، الذي يعد ‏صورة طبق الأصل من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، إلى جانب مركز شامل للخدمات بما ‏يتناسب مع اسم النادي ويلبي رغبة الأعضاء، وتم مراعاة أن تكون الملاعب في فرع التجمع بمنطقة واحدة مع وجود غرف ‏الملابس «‏رجال وسيدات»، لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.

كما تشتمل المنشآت الرياضية داخل فرع ‏التجمع على ملاعب ‏كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة يد وملاعب خماسي نجيل صناعي ‏وملاعب ‏تنس، بالإضافة إلى وجود مسجد.

كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبي كرة من النجيل ‏الصناعي من ‏الملاعب الكبيرة وغرف الملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب مجمع حمام السباحة والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على مسطح 1200 متر، ويشتمل على «بدروم وأرضي ‏ودور أول».

ويشتمل فرع التجمع على قاعة مجلس إدارة ومطعم وأماكن الأعضاء، وتضاهي البوابة الرئيسية في فرع التجمع ‏نظيرتها في فرع مدينة نصر ‏من حيث الشكل ووجود البوابات الإلكترونية.

 

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