محاضرات تحفيزية لاكتشاف الطلاب المبتكرين بجامعة جنوب الوادى

نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محاضرات تحفيزية وتوعوية مقدمة من فريق عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي برنامج "اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر".

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى، وكيل كلية الهندسة و مدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادى، والدكتور ماجد غنيمة، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى.

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلاب فى مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر واحتضان أفكار المشاريع الريادية وتوفير كافة احتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل إقليميا وعالمياً تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك فى ظل ما توفره الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من دعم للبحث العلمي واحتضان للأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة من خلال تأهيل الشباب ودعمهم لإنشاء وإدارة منشآتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بنجاح.



و أضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الموهبة تتطلب تنمية وتحتاج إلى تبنى وتسويق للأفكار حتى تخرج فى صورة منتج، وهو ما تحرص عليه جامعة جنوب الوادي تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى أنه ليس كل موهوب مبتكر ولكن كل مبتكر يجب أن يكون موهوبا ، داعياً الطلاب ممن يمتلكون موهبة فى أى مجال بأن يطلقوا لأنفسهم العنان لتنمية تلك المواهب، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات بدأ بحلم ولذلك على كل طالب أن يسعى لتحويل حلمه إلى واقع .

و أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تحرص على تحقيق هذه الرؤية من خلال اهتمامها بدعم الابتكار والموهوبين، مؤكداً أن رئيس الجامعة لا يألو جهداً فى تقديم الدعم الكامل لرعاية الموهوبين والمبتكرين، حيث أسست الجامعة وحدة لرعاية المبتكرين، كما أنها بصدد تأسيس مجلس لريادة الأعمال حتى يمكن من خلاله دعم الطلاب ومساعدتهم فى تحويل ابداعاتهم إلى منتجات وتسويقها لهم، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة وافق على إنشاء مبنى لرعاية الموهوبين والمبتكرين يضم كل المعامل البحثية والبحث البينى وريادة الأعمال بهدف تخريج كوادر متميزة.

فيما قدم الدكتور ماجد غنيمة، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، الشكر لرئيس جامعة جنوب الوادى على تنظيم هذه الفعالية ورعايته الكاملة للمبتكرين والمبدعين، و مشيداً بجهود الدكتور بدوى شحات فى احتضان أفكار الطلاب، وأثنى على الدور الذي يؤديه الدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة ومدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادي فى سبيل تنمية ودعم الابتكارات والمواهب.



و أضاف غنيمة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضع رؤية استراتيجية للسنوات القادمة وهى رؤية ٢٠٣٠ والتى تتضمن طموحات كبيرة جداً تتطلب الاتجاه إلى الابتكار فى الأفكار، والدمج بين أصحاب الخبرات والشباب لاكتشاف المواهب والنوابغ لتنمية ابتكاراتهم.

و أشار غنيمة ، إلى أن مصر تحتاج إلى تطبيق فعلى للأبحاث والأفكار والابتكارات لتحويلها إلى مخرجات ومنتجات اقتصادية ، و الدعم الكبير الذى يقدمه الصندوق لدعم الابتكارات وتسويقها، لافتاً إلى سعادته بمبتكري جامعة جنوب الوادى الذين يمثلون بذرة خصبة فى ظل الدعم الكبير من قيادة الجامعة، معلناً عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل الشركات الناشئة من بين طلاب الجامعة.

و أكد الدكتور فرج خضارى، وكيل كلية الهندسة ومدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار بجامعة جنوب الوادى، الدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجامعة لدعم المبتكرين والموهوبين وكذلك دور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى احتضان أفكار الطلاب وتنميتها، مثمناً الدور الذي يقوم به صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور ماجد غنيمة فى تبنى ابتكارات الشباب وتحويلها إلى منتج يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية التى تدعم الموهوبين والمبتكرين فى شتى المجالات.

و أضاف خضارى، بأن المحاضرات التحفيزية التى تنظمها الجامعة تتضمن قيام المبتكرين بشرح ابتكاراتهم لدراسة سبل دعمهم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ حتي تصل هذه الابتكارات إلي السوق وتحقق النجاح الذي يتطلعون إليه بما يعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة.

جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى