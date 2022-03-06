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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة " لمصر" ..

الداودي وغرباوي يتابعان فعاليات القافلة الطبية لطلاب مدارس مركز الوقف بقنا

مبادرة لمصر بقنا
مبادرة " لمصر " بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة " لمصر "التى تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع بنك وشركة خاصة ، بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركز الوقف.

 

رافقهما الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، و الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى و إبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف والدكتور محمد عبدالجليل، مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير .

 

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وأوضح محافظ قنا ، أن فعاليات القافلة بدأت منذ 20 فبراير الماضى تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى ، و تستهدف زيارة 42 مدرسة إبتدائية وإعدادية بمدينة الوقف والقرى التابعة لها ، وسوف تقدم خدماتها لعدد 20 ألف طالب وطالبة من طلاب هذه المدارس.


وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتقديم الخدمات لمختلف فئات المواطنين .

 

وأضاف الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، بأن القافلة يشارك بها فريق طبى متخصص فى طب الأطفال من جامعة جنوب الوادى ، لافتاً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على طلاب مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسى بقرية المراشدة وسوف تستمر فعاليات القافلة لحين الإنتهاء من كافة المدارس المستهدفة . 

 

وأضاف الدكتور محمد عبدالجليل، مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير ، بأنه منذ انطلاق القافلة تم زيارة 20 مدرسة حتى الآن ، وتم توقيع الكشف الطبى على حوالى 12 ألف طالب وطالبة ، مضيفا أن الخدمات التى تقدها القافلة تشمل الكشف على العيون و صرف الأدوية اللازمة للمرضى ، وكذلك إجراء العمليات والنظارات الطبية فى حالة الإحتياج لذلك.

 

وتابع عبدالجليل : كما تشمل القافلة معمل تحاليل للأنيميا والسكر ، ويتم صرف الأدوية المناسبة فى حالة تأكد إصابة أى طالب بهما أو أى منهما ، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للطلاب وأهاليهم حول طرق الرعاية الصحية السليمة و الوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة الأطفال بصحة جيدة.

 

مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
مبادرة " لمصر " بقنا 
قنا المدارس التعليم الوقف الخدمات الطبية ضمن مبادرة لمصر الابتدائية مؤسسة صناع الخير

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