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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار " تطعيمك مسئوليتنا..حمايتك مسئوليتنا " بداية من غداً الأحد الموافق 6 مارس وحتى الثلاثاء الموافق 15 مارس الجارى .

وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه الحملة سوف تساهم فى تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته ، وخاصة فى ظل تسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها المرجوة لتأمين المجتمع القنائى من زيادة معدلات الإصابات خلال الفترة القادمة.

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وأكد محافظ قنا ، أن مديرية الصحة والسكان أعدت خطة تضمن وصول اللقاح إلي جميع المواطنين في جميع مراكز المحافظة من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة بالقري والنجوع.


وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن حملة طرق الأبواب تأتي فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان لإستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم ، من جميع الفئات العمرية فوق 12 سنة ، كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه لا توجد أى موانع للتطعيم والحصول على اللقاح والذى سيكون مجانى وآمن تماماً.

قنا فيرس كورونا حملة طرق الابواب تطعيمك مسئوليتنا حمايتك مسئوليتنا

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