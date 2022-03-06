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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة ..فيديو

الأرصاد
الأرصاد

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن جمهورية مصر العربية تعرض اليوم لمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية وهذا تسبب في رياح مثيرة للرمال والأتربة.

واضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه  " دي أم سي " ، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة شملت جميع محافظات الجمهورية وكانت مصاحبة لارتفاع في درجات الحرارة وهذا تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة إنحاء الجمهورية.

واوضح محمود شاهين ، إن خلال الساعات القادمة سيتحرك هذا المنخفض الجوي إلي ناحية الشرق وخلال الساعات الأخيرة بدأت الرؤية في الاتضاح وخلال ساعات سينتهي تأثير هذا المنخفض.

جمهورية مصر العربية محمود شاهين درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية محافظات درجات الحرارة

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