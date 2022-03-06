الأرصاد: انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات القادمة ..فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن جمهورية مصر العربية تعرض اليوم لمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية وهذا تسبب في رياح مثيرة للرمال والأتربة.

واضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة شملت جميع محافظات الجمهورية وكانت مصاحبة لارتفاع في درجات الحرارة وهذا تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة إنحاء الجمهورية.

واوضح محمود شاهين ، إن خلال الساعات القادمة سيتحرك هذا المنخفض الجوي إلي ناحية الشرق وخلال الساعات الأخيرة بدأت الرؤية في الاتضاح وخلال ساعات سينتهي تأثير هذا المنخفض.