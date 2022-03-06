شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن السر وراء انتشار شائعة العودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والتصحيح اليدوي وإلغاء النظام الالكتروني .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن سر هذه الشائعة هو تسريب صورة خطاب رسمي "داخلي" أرسلته الوزارة للمديريات ، وتمت ترجمة محتواه بشكل خاطئ بدون فهم من جانب غير المتخصصين.

الخطاب المثير للجدل

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الخطاب الرسمي تحدث عن اجراءات تشكيل فريق المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، فالناس ترجمت ذلك "بدون فهم" على انه بما ان الوزارة تبحث عن مصححين فهذا يعني عودة التصحيح اليدوي و الامتحانات الورقية والنظام القديم وهذا التفسير لا اساس له من الصحة.

وأضاف : ما لا يعرفه الطلاب واولياء الامور ، ان هذا الخطاب الداخلي كان مقصودا به فقط المواد غير المضافة للمجموع ، وامتحانات طلاب المنازل ، وطلاب المستشفيات والسجون وليس طلاب الثانوية العامة العاديين .

جدير بالذكر أن الخطاب الداخلي المتداول الذي أشار إليه وزير التربية والتعليم في تصريحاته ، نص على موافقة وزير التربية والتعليم على اتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية للترشح للعمل بلجان سير الامتحان وكذا اعمال تقدير الدرجات بـ امتحانات الثانوية العامة بدءا من اول مارس 2022 .

وعبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال “هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها اسئلة مقالية أم لا؟ ”.

وقال الوزير: “أنا لو طالب أتكسف اسأل السؤال ده، لأن ببساطة التعليم مش كدة خالص”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "من المفروض أن يذاكر طلاب الثانوية العامة 2022 جميع أنواع الأسئلة، ويدخلوا الامتحان فاهمين المقررات واللي ييجي لهم يحلوه مش اكتر من كدة”.

وكشف شوقي عن مفاجأة صادمة، قائلا: تلقينا استغاثات من أساتذة وقيادات جامعية يؤكدون لنا أن إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات المرحلة الثانوية تسبب في دخول طلاب الثانوية العامة للجامعة "ما بيعرفوش يكتبوا”، مشددا على أن الطلاب لابد أن يهتموا بجميع أنواع الأسئلة وجميع أشكال التقييم.

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 : “السؤال اللي ييجي لكم حلوه مش لازم الوزارة تقول لكم شكل الامتحان ايه ولا عدد الأسئلة كام ولا كل امتحان عليه كام، ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم”.