عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن السر وراء انتشار شائعة العودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والتصحيح اليدوي وإلغاء النظام الالكتروني .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن سر هذه الشائعة هو تسريب صورة خطاب رسمي "داخلي" أرسلته الوزارة للمديريات ، وتمت ترجمة محتواه بشكل خاطئ بدون فهم من جانب غير المتخصصين.

الخطاب المثير للجدل

وقال وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني إن هذا الخطاب الرسمي تحدث عن اجراءات تشكيل فريق المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، فالناس ترجمت ذلك "بدون فهم" على انه بما ان الوزارة تبحث عن مصححين فهذا يعني عودة التصحيح اليدوي و الامتحانات الورقية والنظام القديم وهذا التفسير لا اساس له من الصحة.

وأضاف : ما لا يعرفه الطلاب واولياء الامور ، ان هذا الخطاب الداخلي كان مقصودا به فقط المواد غير المضافة للمجموع ، وامتحانات طلاب المنازل ، وطلاب المستشفيات والسجون وليس طلاب الثانوية العامة العاديين .

جدير بالذكر أن الخطاب الداخلي المتداول الذي أشار إليه وزير التربية والتعليم في تصريحاته ، نص على موافقة وزير التربية والتعليم على اتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية للترشح للعمل بلجان سير الامتحان وكذا اعمال تقدير الدرجات بـ امتحانات الثانوية العامة بدءا من اول مارس 2022 .

وعبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال “هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها اسئلة مقالية أم لا؟ ”.

وقال الوزير: “أنا لو طالب أتكسف اسأل السؤال ده، لأن ببساطة التعليم مش كدة خالص”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "من المفروض أن يذاكر طلاب الثانوية العامة 2022 جميع أنواع الأسئلة، ويدخلوا الامتحان فاهمين المقررات واللي ييجي لهم يحلوه مش اكتر من كدة”.

وكشف شوقي عن مفاجأة صادمة، قائلا: تلقينا استغاثات من أساتذة وقيادات جامعية يؤكدون لنا أن إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات المرحلة الثانوية تسبب في دخول طلاب الثانوية العامة للجامعة "ما بيعرفوش يكتبوا”، مشددا على أن الطلاب لابد أن يهتموا بجميع أنواع الأسئلة وجميع أشكال التقييم.

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 : “السؤال اللي ييجي لكم حلوه مش لازم الوزارة تقول لكم شكل الامتحان ايه ولا عدد الأسئلة كام ولا كل امتحان عليه كام، ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم”.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم شائعة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

رئيس أوكرانيا: نسمع عن مساعدات ولا نرى شيئا..والعقوبات على روسيا ليست كافية

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

ترشيحاتنا

جيرو يقود ميلان للفوز على نابولي واعتلاء صدارة الدوري الإيطالي

الحرب في أوكرانيا تلهب أسعار النفط عالميًا| ارتفاعات غير مسبوقة ومصر ليست ببعيدة

الرقابة المالية 4.2 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ديسمبر 2021

شعبة للمواد الغذائية: اجتماع مع مباحث وزارة التموين لضبط زيادة أسعار العيش

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

بعد إصابتها وخياطة 9 غرز.. ليلى علوي:لازم أكمل تصوير عشان ألحق رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ