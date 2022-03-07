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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ريلمي تستعد لإطلاق هاتف بقدرات اللاب توب.. وتحديث iOS 15.4 يجلب ميزات جبارة لمستخدمى آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزات جبارة سيحصل عليها مستخدمو آيفون بفضل تحديث iOS 15.4

 

أيام قليلة تفصل مستخدمى هواتف آيفون عن تحديث iOS 15.4 الذى سيضم عددا كبيرا من الميزات التى تصدر لأول مرة في تاريخ آيفون بالإضافة إلى أن عددا منها سيأتى لحل مشكلات كبيرة طال انتظارها من المستخدمين.

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو Oppo K10 المخصص للشباب


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Oppo K10 القادم من شركة أوبو الصينية، والذى سيحمل عددا من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب لفئة الشباب، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.  

 

ريلمي تعتزم إطلاق هاتف عملاق بقدرات أجهزة اللاب توب


تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم Realme GT Neo3 حيث سيصدر الهاتف بميزات فائقة شبيهة بقدرات أجهزة اللاب توب، كما سيكون الهاتف من أسرع هواتف الأندرويد في 2022.

 

صور جديدة تكشف مفاجأة في تصميم هواتف آيفون iPhone 14


كشفت تسريبات مصورة التصميم المفترض لهواتف iPhone 14 التى تستعد شركة آبل Apple الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث تظهر الصور تخلى آبل عن النوتش الموجود في هواتفها بعد خمس سنوات من المطالبة بإزالته.

 

شركة ZTE تكشف عن أول هاتف ذكي بأسرع إنترنت في العالم


تعتزم  شركة ZTE إطلاق أول هاتف ذكي بتقنية الواى الفاى Wi-Fi 7 ليكون أول هاتف ذكى يتم إطلاقه بهذه التقنية في عام 2022، حيث سيقدم الهاتف سرعة كبيرة في الإنترنت بمعدل قياسي جديد.

 

بـ300ألف دولار.. يوتيوب يعرض على منتجي البودكاست إنشاء نسخ فيديو من برامجهم


أعلن موقع يوتيوب YouTube عن تقديم عروض مالية لمنتجى البودكاست في محاولة لتشجعيهم على إنشاء نسخ فيديو من برامجهم المختلفة بتمويل كبير يصل حتى 300 ألف دولار.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا هواتف آيفون يوتيوب موقع صدى البلد ZTE تحديث iOS 15 4 تقنية الواى الفاى أوبو Oppo مستخدمي هواتف ايفون هواتف iPhone 14

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