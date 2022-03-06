صور جديدة تكشف مفاجأة في تصميم هواتف آيفون iPhone 14

كشفت تسريبات مصورة التصميم المفترض لهواتف iPhone 14 التى تستعد شركة آبل Apple الأمريكية في منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث تظهر الصور تخلى آبل عن النوتش الموجود في هواتفها بعد خمس سنوات من المطالبة بإزالته.

وبحسب موقع فإن هواتف آيفون iPhone 14 ستصدر بتصميم جديد تماما حيث ستحصل الهواتف على شاشة تحتوى على ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التى سيتم تحسين قدرتها بشكل كبير.

مفاجأة عن تصميم هواتف آيفون iPhone 14



وستتراوح قياس شاشات هواتف آيفون iPhone 14 حسب الموديل حيث سيأتى هاتف iPhone 14 قياس 6.1 بوصة، واستبدال طرازmini قياس 5.4 بوصة ، بجهاز iPhone 14 Max كما سيأتى هاتف iPhone 14 Pro وهو الطراز الأعلى إمكانات بشاشة قياس 6.7 بوصة.

مفاجأة عن تصميم هواتف آيفون iPhone 14

وستقدم هواتف هواتف آيفون iPhone 14 كاميرا خلفية رئيسية ستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K ، كما ستشهد أسعار iPhone 14 Pro ارتفاعا ملحوظا.

مفاجأة عن تصميم هواتف آيفون iPhone 14

مفاجأة عن تصميم هواتف آيفون iPhone 14



ومع التغيير الكبير الذى ستشهده هواتف آيفون iPhone 14 القادمة تكون بذلك قد خطت خطوة كبيرة للمنافسة مع هواتف الأندرويد بعد التخلص من النوتش الخاص بتقنية Face ID الذى بدأ مع هواتف آيفون منذ عام 2017.