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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تحذر من مخاطر "التحميل الجانبي".. يخترق مستخدمي آيفون

آبل تحذر من مخاطر
آبل تحذر من مخاطر التحميل الجانبي للتطبيقات

حذرت شركة Apple آبل الأمريكية من المخاطر الكبيرة التى تنطوى على السماح بما يسمى ب "التحميل الجانبي" للتطبيقات خارج متجرها App store، حيث أبلغت آبل عدد من المشرعين الأمريكيين رفضها لمشروع قد يجبر آبل على هذا الأمر.

وبحسب موقع AppleInsider فإن شركة آبل بعثت برسالة إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراض على مشروع متوقع لاجبارها على التحميل الجانبي .

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وأصرت شركة آبل على أن السماح  ب "التحميل الجانبي" للتطبيقات خارج متجر App store سينتج عنه برامج ضارة لها تخترق هواتف آيفون وجميع أجهزة آبل.

 وفقا لوكالة رويترز فإن شركة آبل جادلت بأن التحميل الجانبي مفيد لمنتجي البرامج الضارة والهاكرز ، لأنه يعتمد على المستخدمين الذين يتم خداعهم لتنزيله.

 

وأضافت شركة آبل بأن عملية مراجعة متجر التطبيقات "تخلق حاجزًا كبيرًا ضد عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا المستخدمة لتوزيع ونشر  البرامج الضارة".     

وفي وقت سابق، قالت شركة آبل "إن قانون الأسواق المفتوحة سيضر بأمن المستخدم وخصوصيته، وإن التحميل الجانبي سيمكن الجهات السيئة مثل الهاكرز من التهرب من حماية الخصوصية والأمان من آبل من خلال توزيع التطبيقات دون فحوصات الخصوصية والأمان الهامة."

ويعد قانون الأسواق المفتوحة هو قانون لمكافحة الاحتكار يطبق قيودًا على شركات مثل آبل وجوجل ومتاجر التطبيقات التى يمتلكونها، حيث يسعى القانون إلى  تطبيق سياسة التحميل الجانبي ، بالإضافة إلى فرض قبول أنظمة الدفع من طرف ثالث. 

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