عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الآيفون بشكل جديد..

آبل تعتزم إطلاق iphone 14 بميزات تصنع لأول مرة سبتمبر القادم

آبل تعتزم إطلاق iphone
آبل تعتزم إطلاق iphone 14 بميزات تصدر لأول مرة

تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء أكبر تغيير من نوعه على هواتف آيفون iphone 14 من الفئة الرائدة والمقرر إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، حيث ستشهد تحولا كبيرا في التصميم وسعة البطارية والكاميرا خاصة مع هواتف iPhone14 Pro الأكثر تميزا في السلسلة.

 

وبحسب مجلة Marca فإن تصميم شاشة هواتف iphone 14 سيحصل على ترقية كبيرة منها أن آبل ستزيل النوتش المخصص للكاميرا الأمامية لأول مرة منذ سنوات  وستضيف بدلا منها ثقب صغير في أعلى الشاشة، أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K  .  

6 نصائح مهمة لتحسين وإطالة عمر بطارية هاتف آيفون.. جربها

لإصلاح ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

ولن يحتوي التصميم الجديد لهواتف iPhone14 Pro  على مستشعرات Touch ID حيث تم اكتشلف التصميم بعد دخول الهواتف مرحلة الإنتاج التجريبي ، وهي مرحلة تختبر فيها آبل قدرات الإنتاج للموردين وتضمن فحوصات جودة المواد.

 

أما بالنسبة لقياس شاشات هواتف آيفون 14 فإن  هاتف iPhone 14 سيأتى قياس 6.1 بوصة، واستبدال طرازmini  قياس 5.4 بوصة ، بجهاز iPhone 14 Max كما سيأتى هاتف  iPhone 14 Pro وهو الطراز الأعلى إمكانات بشاشة قياس 6.7 بوصة.

iPhone 14 Pro Rumored to Feature 8GB RAM, Matching Galaxy S22 - MacRumors
 هواتف iPhone 14

 

وستتميز الطرز القادمة من هواتف iPhone 14 ببطارية بعمر أطول ، حيث من المتوقع أن تحصل على بطارية 4.500 أو 5000 مللى أمبير، مع معدل  شحن أسرع ، وترقية للكاميرا الخلفية والتصميم بشكل عام. 

 

Notch point, but a perforation for the iPhone 14 Pro / Max in 2022 - www.diglogs.com/Morocco
 هواتف iPhone 14


وستحصل هواتف iPhone 14 على ذاكرة وصول عشوائي  بسعة 8 جيجا بايت رام  في الطرازات المتطورة ، مما سيمكن الهاتف من الحصول على سرعة كبيرة في الأداءكما أنه من المحتمل ألا يحصل على فتحة لبطاقة SIM حيث تضغط آبل لزيادة اعتماد تقنية eSIM ، كما قد تأتي الهواتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت.
 

شركة ابل هواتف آيفون هواتف iPhone 14 هواتف iPhone14 Pro ميزات هواتف iphone 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

ترشيحاتنا

غادة شلبي: تعاون مع القطاع الخاص لزيادة نصيب مصر من سياحة اليخوت

رئيس مجلس الأمة الكويتي:زيارة ومباحثات السيسي تعكس خصوصية العلاقات ووحدة المصير

جونسون يعلن عقوبات تستهدف 5 بنوك ورجال أعمال روسيين

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تطبيق إجراءات كورونا المشددة.. السعودية تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

فيديو

اتولدت وهموت ممثل.. كريم الحسيني يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك |فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ